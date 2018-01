Brasil encara Sérvia na fase final A seleção brasileira de vôlei masculino terá pela frente a anfitriã Sérvia e Montenegro na estréia da fase final da Liga Mundial. O jogo está marcado para esta sexta-feira, em Belgrado, a partir das 15h (horário de Brasília). Cuba e Polônia fazem o outro confronto da primeira rodada. Apesar de jogar logo de cara com os donos da casa, o jogo não terá grande validade, já que apenas definirá a ordem das semifinais, que serão disputadas no sábado - o ganhador de Brasil x Sérvia enfrentará o perdedor de Cuba x Polônia e vice-versa. A grande final acontecerá no domingo. Antes de ir para Belgrado, a seleção comandada por Bernardinho fará um período de adaptação na Alemanha. A chegada na Sérvia e Montenegro está programada para a quarta-feira.