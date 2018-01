Brasil encerra disputa com 5 medalhas O Brasil encerrou a disputa da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica com 5 medalhas. Foram 2 de bronze (Camila Comin e Mosiah Rodrigues) e 1 de prata (Laís Souza) no sábado, além do ouro conquistado por Daiane dos Santos e da prata de Mosiah Rodrigues, ambos neste domingo, no ginásio do Ibirapuera. O destaque da competição foi a China, ao conquistar 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Mas quem brilhou mesmo foi Daiane dos Santos, que levantou o público com sua apresentação no solo e, confirmando o favoritismo, ficou em primeiro lugar na prova deste domingo. Mosiah Rodrigues também foi bem. Depois de ter levado bronze no cavalo com alças no sábado, ele fez outra grande prova neste domingo. E ganhou a medalha de prata na barra fixa. Outros quatro ginastas brasileiros se apresentaram neste domingo. Victor Rosa teve duas chances, mas foi 8º colocado na barra fixa e 4º no salto. Ana Paula Rodrigues terminou em 6º lugar na trave, mesma prova em que Camila Comin chegou em 7º. E Laís Souza conseguiu a 5ª posição no solo. Veja quem ganhou ouro neste domingo: Masculino Paralela - Mitja Petkovsek (Eslovênia) Salto - Robert Gal (Hungria) Barra - Manuel Carballo (Espanha) Feminino Trave - Lili Wang (China) Solo - Daiane dos Santos (Brasil)