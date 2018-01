Brasil enfrenta a Itália no pólo O jogador e advogado Vicente Henriques deixou o parque aquático do Pacaembu, após a estréia da seleção brasileira na Liga Mundial de Pólo Aquático, de terno e gravata. Tinha pela frente uma jornada de trabalho no escritório. A cena, segundo o técnico Carlinhos Carvalho, resume a diferença entre o pólo aquático brasileiro e o dos times europeus que integram o Grupo A da fase de classificação da Liga, em São Paulo. ?Os jogadores da Itália, Grécia e Holanda vão para o hotel descansar, enquanto os do Brasil têm de trabalhar. Os brasileiros são heróis?, disse Carlinhos, que considerou a derrota para a Grécia por 10 a 6, nesta sexta-feira, um bom resultado. ?Fizemos um jogo parelho e não perdemos de goleada. O pólo não é como o futebol, uma diferença de quatro gols é pequena.? Para o técnico, ficou evidente a falta de ritmo de jogo e de experiência. ?Temos de corrigir detalhes, o que só é possível jogando. Falta jogo para essa equipe.? A Grécia venceu o Brasil por 3 x 1, 1 x 2, 3 x 1 e 3 x 2 nos quatro períodos do jogo. A Itália mostrou a superioridade de quem tem três títulos olímpicos e dois mundiais para vencer a Holanda por 15 a 8 (5 x 3, 5 x 3, 3 x 2 e 2 x 0). A Itália é a adversária do Brasil, neste sábado, às 11h30, na piscina do Pacaembu. Holanda e Grécia fazem a preliminar, às 10 horas. A entrada, pelo portão 23, é gratuita (os ingressos podem ser retirados antes dos jogos). O técnico Carlinhos fala em adquirir ?experiência e aproveitar o intercâmbio? no jogo contra os italianos. A Itália veio completa após o inesperado nono lugar no dificílimo Campeonato Europeu, este mês, e a ausência de pódio no Mundial de Fukuoka, em 2001. E disposta a recuperar as primeiras posições no mundo. Os italianos estão levando a temporada a sério até porque o campeão da Liga assegura presença na Olimpíada de Atenas, em 2004, sem ter de enfrentar um pré-olímpico com 13 países. Da chave de São Paulo classificam-se três equipes para a superfinal, em Nova York, em agosto. Outras três saem do grupo de Budapeste ? nesta sexta-feira, os Estados Unidos venceram a Austrália por 10 a 7 e a Hungria ganhou da Iugoslávia por 11 a 7. Theodoros Kalakonas, que fez três gols para a Grécia, disse que 80% do time que se prepara para a Olimpíada veio ao Brasil. Apesar do cansaço ? foram os últimos a chegar, na quinta-feira ?, os gregos estão acostumados com o ritmo forte de treinamento para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, a partir do dia 13.