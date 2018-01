Brasil enfrenta checos no futsal Em busca da liderança do Grupo A do 4º Mundialito de Futsal, o Brasil enfrenta nesta quinta-feira a República Checa, às 21 horas, no ginásio do Centreventos Cau Hansen, em Joinville. A seleção brasileira, atrás do tetracampeonato, estreou com goleada de 12 a 2 sobre o Uruguai, terça-feira. ?Eles estão há pouco tempo no cenário internacional, mas ficaram em sexto lugar no Campeonato Europeu?, adverte o técnico brasileiro, Fernando Ferretti, ao comentar o time dos checos.