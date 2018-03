Brasil enfrenta China no GP de vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a China, nesta sexta-feira, pela quarta rodada classificatória do Grand Prix, na Itália. O jogo vale a liderança do Grupo B. A partida começa às 16 horas (de Brasília). As chinesas estão invictas, com seis pontos em três vitórias. As brasileiras vêm em seguida, com uma derrota, duas vitórias e 5 pontos. ?A vitória será muito importante para a nossa classificação. Para vencermos, cada jogadora precisará estar 100%?, diz a oposto Raquel.