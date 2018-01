Brasil enfrenta Grécia na Liga de pólo Um time fortíssimo foi a definição do técnico da seleção brasileira masculina de pólo aquático, Carlinhos Carvalho, para o time da Grécia, primeiro adversário do Brasil na Liga Mundial, nesta sexta-feira, às 10 horas, na reformada e aquecida piscina do parque aquático do Pacaembu. A entrada, pelo portão 23, será gratuita, visando atrair público para um esporte que não é popular no Brasil, embora seja dinâmico e tenha gols ? na Europa um ingresso para o pólo pode custar até US$ 50,00. Itália e Holanda, às 11h30, fazem o segundo jogo desta sexta-feira pelo Grupo A da Liga. Pela chave B, em Budapeste, jogam Austrália x Estados Unidos e Iugoslávia x Hungria. Os três melhores de cada grupo fazem a superfinal, em Nova York, em agosto, valendo vaga olímpica para o campeão. Nem se sabe ao certo a última vez que a piscina do Pacaembu, usada nos Jogos Pan-Americanos de 1963, recebeu uma competição de desportos aquáticos. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, empenhada em recolocar São Paulo no circuito de eventos internacionais, aqueceu a piscina a partir de um acordo com a Congás (o aquecedor e a instalação foram contratados com a empresa brasileira Ecal). O aquecedor do Pacaembu está dimensionado para elevar a temperatura da água entre 26º a 27º, normalmente utilizada para esportes aquáticos em piscinas descobertas. Também foram reformados os banheiros e vestiários do parque aquático. Contra a Grécia nesta sexta, o técnico Carlinhos quer um time empenhado na defesa e, ao mesmo tempo, no contra-ataque. Não deseja que o Brasil ?aceite a marcação? adversária. ?Quero quebrar a defesa sob pressão.? Em busca de posição honrosa na Olimpíada de 2004, em casa, os gregos contrataram o técnico italiano Alessandro Campagna, treinador da seleção da Itália na Liga Mundial do ano passado, e vem investindo no esporte há pelo menos uma década. A Grécia foi 10ª nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, 6ª no Mundial de Fukuoka, em 2001, e 8ª no Campeonato Europeu, no início do mês. Carlinhos disse que vai aproveitar os jogos da Liga para montar times-base taticamente diferentes como teste para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto. Tanto a Grécia, quanto a Itália, no sábado, serão jogos duros. A Holanda, no domingo, também um rival dificílimo é o adversário a ser batido. ?É o nosso objetivo na competição ficar entre os três que vão a Nova York.?