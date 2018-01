Brasil enfrenta Holanda no beisebol A seleção brasileira de beisebol enfrenta neste sábado adversários fortes pela quarta rodada do Mundial, que está sendo realizado em Cuba. Na cidade de Santiago de Cuba, às 15h de Brasília, o Brasil joga contra a Holanda, pelo grupo B do campeonato. Para se classificar para as quartas-de-final da competição sem depender de nenhum resultado, o time comandado por Matsuyoshi Sato precisa ganhar dos holandeses, franceses e chineses. Mas a partida deste sábado será dura, já que os holandeses conseguiram a classificação para o Mundial porque foram os campeões europeus em 2001. E, na estréia, ganharam da França por 12 a 0.