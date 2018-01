Brasil enfrenta Suécia no handebol A seleção brasileira masculina de handebol entra em quadra nesta quinta-feira para enfrentar a Suécia, que é favorita ao título do 18º Mundial de São João da Madeira, Portugal. Embalado pelo desempenho diante da Dinamarca, que só conseguiu vencer nos minutos finais, o Brasil segue com chances de classificação: o empate entre Egito e Argélia e a vitória da Eslovênia sobre a Suécia favoreceram os brasileiros.