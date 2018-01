Brasil entre os 4 do Mundial de Remo O Brasil foi o único país latino-americano a se classificar para a semifinal do Campeonato Mundial de Remo, em Sevilha (ESP). José Sobral e Thiago Gomes, da categoria dois sem leve, vão competir por um dos lugares entre os quatro melhores do mundo com Dinamarca, Turquia e Lituânia. Os outros brasileiros no torneio estão fora das semifinais ? César Lamm e Leandro Loureiro. Na categoria four skiff, Claudiomar Yung, Francisco Tozzo, Allan Bitencourt e Rodrigo Soares terminaram em último.