Brasil está fora da final do 4x400m A equipe feminina brasileira do revezamento 4x400 metros rasos não se classificou para a final da prova que será disputada no sábado. O tempo obtido por Maria Laura Almirão, Josiane Tito, Geisa Coutinho e Lucimar Teodoro foi de 3m28s43, terminando em 6º lugar na sua série. Estão classificadas as equipes da Rússia (3m23s52), EUA (3m23s79), Jamaica (3m24s92), Polônia (3m25s05), Grécia (3m2670),Índia (3m26s89) Grã-Bretanha (3m26s99) e Romênia (3m3736).