Brasil está fora das finais de pentatlo Os brasileiros voltaram a amargar maus resultados e também ficaram de fora da final da segunda etapa da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, que está sendo disputada na Escola Naval e na Sociedade Hípica da Brasileira (SBH). Na quinta-feira, nenhuma atleta do Brasil prosseguiu na competição, que será decidida amanhã e, hoje, foi a vez dos homens decepcionarem e desfalcarem a final de domingo. O alemão Sebastian Dietz e o ameriano Vahktang Jagorachvili venceram as semifinais de hoje e são os favoritos na decisão de domingo. Outros postulantes ao título são o polonês Marcin Horbacz e o italiano Sefano Pecci. O melhor brasileiro classificado foi Nilton Rolim, que terminou na 21ª colocação, e contundido no joelho. Já Daniel Santos, único atleta do Brasil classificado para os Jogos Olímpicos de Atenas, ocupou a 23ª posição. "O tiro foi pior do que eu esperava e me desconcentrou. Mas, na esgrima e natação o meu desempenho foi melhor", explicou Rolim. "Infelizmente não deu para assegurar uma vaga na corrida." Nova etapa - O prefeito do Rio, César Maia, acertou hoje com o presidente da União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM), Klaus Schormann, a realização de mais uma edição da Copa do Mundo, em 2005, na cidade. Por ter sido a sede de uma etapa neste ano, a capital carioca se tornou a primeira Sul-Americana a receber a disputa. "A realização desta Copa do Mundo mostrou uma organização dentro e fora das áreas de competição. Tornamos o Rio uma escala obrigatória do Pentatlo Moderno nos próximos três anos. E vamos manter isso depois", destacou o presidente da UIPM. "O Rio demonstrou que está totalmente preparado para receber campeonatos internacionais de alto nível." Além da realização de mais uma etapa da Copa do Mundo, no Rio, ficou decidido que a cerimônia de abertura do Campeonato Mundial de Pentatlo, prevista para ocorrer na cidade em 2006, será realizada em 13 de julho. A data marcará o início da contagem regressiva para os Jogos Pan-Americanos de 2007, que tem início previsto para um ano depois.