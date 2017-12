Brasil está fora do Mundial de Boxe No Mundial de Boxe Amador em Mianyang, na China, o Brasil perdeu chance de medalha depois da derrota de Washington da Silva, da categoria até 81 kg, para Artak Malumyan, da Armênia, por pontos. E Myke de Carvalho, do categoria até 64 kg, também caiu, diante de Emil Maharramov, do Azerbaijão, por pontos. Na classificação geral, Cuba está perto de superar a Rússia.