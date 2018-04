Brasil está na final do 4x100 metros A equipe brasileira conquistou o terceiro melhor tempo de sua série e classificou-se para a final da prova do revezamento 4x100 metros rasos que será disputada neste sábado (28). Cláudio Roberto de Souza, Edson Ribeiro, André Domingos e Vicente Lenilson fizeram o tempo de 38s64, atrás dos EUA (38s02) e da Grã-Bretanha (38s53). Também se classificaram as equipes da Nigéria (38s27); Polônia (38s47), Austrália (38s49), Trinidad e Tobago (38s53), Japão (38s53) e Alemanha (38s64). Nesta prova, o Brasil tem medalha de prata em Sydney 2000 e bronze am Atlanta 96.