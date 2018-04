Brasil está na semifinal do futebol A seleção brasileira garantiu vaga na semifinal do torneio olímpico feminino de futebol. A classificação veio nesta sexta-feira, nas quartas-de-final, com a goleada por 5 a 0 sobre o México. Agora, o Brasil enfrentará a Suécia, que eliminou a Austrália (2 a 1), na segunda-feira, também às 15 horas (horário de Brasília). Sempre superior às mexicanas, o time brasileiro goleou com facilidade. Cristiane e Formiga marcaram dois gols cada e Marta fez o outro do Brasil. O futebol feminino do Brasil foi à semifinal nas duas últimas olimpíadas - desde que o esporte foi incluído no programa dos Jogos. Mas perdeu em Atlanta/96 e Sydney/2000 e terminou ambas em quarto lugar, fora do pódio. A outra semifinal do torneio feminino, também na segunda-feira, terá Alemanha x Estados Unidos.