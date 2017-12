Brasil está no Sul-Americano de Boxe O Brasil estará no Sul-Americano Juvenil de Boxe (17/18 anos) em Antofagasta, no Chile, em quatro das 11 categorias. Os brasileiros estréiam nesta terça-feira. Os inscritos: Rafael Lopes, peso mosca, de Camaçari, Bahia; William Silva, pena, de São Paulo; Michel Maas, leve, de Curitiba, e Ginaldo Santos, meio-médio, de Salvador. O técnico será Gabriel Oliveira Chalot.