Brasil estréia amanhã na Paraolimpíada A seleção brasileira de basquete de cadeiras de rodas estréia neste sábado, às 10h de Brasília, na Paraolimpíada de Atenas. A partida será contra o Canadá, atual campeão. O time do Brasil tenta superar a participação dos Jogos Olímpicos de Seul/1988, a sua última na competição, quando não passou da primeira fase. Ainda neste sábado haverá o sorteio das chaves dos atletas do tênis para cadeirantes, provas que serão disputadas a partir de domingo. A competição é disputada em seis categorias: simples masculino, simples feminino, duplas masculino, duplas feminino, simples tetraplégico e duplas tetraplégico. O Brasil será representado por dois atletas: Maurício Pommê - 54º melhor tenista do mundo - e Carlos Alberto Chaves dos Santos, o "Jordan", que recebeu um convite da organização. O torneio de simples masculino conta com 64 atletas, sendo que o holandês Robin Ammerlaan e o australiano David Hall são os cabeças-de-chave. No feminino serão 32 competidoras, com Esther Vergeer, da Holanda, e Daniela Di Toro, da Austrália, como principais pré-classificadas. Participarão ainda 32 duplas masculinas e outras 16 femininas. A chave de simples tetraplégico contará com 16 duplas no masculino e oito no feminino. A esgrimista Andréa Mello disputará a eliminatória da espada (categoria B) e o futebol de 5 estréia contra a Coréia do Sul. Nesta sexta-feira, o judoca deficiente visual Antônio Tenório da Silva, bicampeão paraolímpico (Atlanta/96 e Sydney/2000) na categoria médio, deu um susto na comissão técnica. Sofreu uma contusão no joelho esquerdo e ainda é dúvida para a estréia na segunda-feira. O Brasil levou para Atenas a maior delegação paraolímpica de sua história: 98 atletas.