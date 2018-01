Brasil estréia amanhã no mundial de vela Os iatistas brasileiros começam amanhã a competir no Campeonato Mundial de Cadiz, na Espanha, que conta com a participação de atletas de 50 países nas 11 classes olímpicas. Ricardo Winick, o Bimba, chega embalado pela conquista do ouro da Classe Mistral nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Na Star, Torben Grael e Marcelo Ferreira viajaram direto de Portugal, onde conquistaram o título europeu. Seguem as disputas da Europe e Yngling, que começaram na última sexta-feira. Robert Scheidt, que tenta o sétimo título mundial, estréia apenas na quinta-feira. O brasileiro, também ouro no Pan de São Domingos, enfrentará 175 adversários na briga pelo heptacampeonato.