Brasil estréia amanhã no Pan de Handebol A Guatemala é o adversário de estréia da seleção brasileira feminina adulta de handebol no Campeonato Pan-Americano da categoria, nesta terça-feira, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Os três primeiros colocados na competição garantem vaga para o Mundial da Croácia, em novembro. As brasileiras buscam a quarta medalha de ouro na competição - venceu em Poços de Caldas (1997), Buenos Aires (1999) e Aracaju (2000). A armadora Sandra Oliveira, eleita em 2002 a melhor atleta do País pela Confederação Brasileira de Handebol e pelo Comitê Olímpico Brasileiro, disse que a equipe ganhou experiência com a participação em eventos internacionais. "Treinamos forte e estamos motivadas", disse Sandra, lembrando que a competição de São Bernardo do Campo será fundamental para a participação nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, em que o primeiro colocado garante vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004. Na República Dominicana, o Brasil lutará pelo bicampeonato, após o ouro em Winnipeg (CAN), em 1999. Segundo Sandra, a Guatemala é uma rival desconhecida (no sábado, perdeu um amistoso contra a seleção brasileira júnior por 42 a 10). "Mas estamos tranqüilas e prontas para render o que for preciso."