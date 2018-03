Brasil estréia amanhã no vôlei feminino A seleção brasileira feminina de vôlei estréia nesta quarta-feira no Torneio de Courmayeur, na Itália, diante da Alemanha. O jogo, marcado para as 13h30 (horário de Brasília) e com transmissão da ESPN Brasil, marca o início de um novo ciclo olímpico sob o comando do técnico José Roberto Guimarães. O torneio já começou nesta terça-feira, com a vitória da Sérvia & Montenegro sobre a Rússia, por 3 a 0.