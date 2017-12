Brasil estréia com derrota no beisebol O Brasil estreou neste domingo com derrota por 5 a 4 para a Colômbia no Pré-Olímpico de Beisebol, na Cidade do Panamá. A vitória colombiana aconteceu no 9º inning, com um home run. As duas partidas anteriores - contra o Panamá na sexta e EUA no sábado - foram adiadas por causa da chuva. Nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), o Brasil jogará com o Panamá e terça-feira, às 14h, contra a Nicarágua. A princípio, o jogo suspenso contra os EUA será na sexta. Com a derrota inesperada para a Colômbia, depois de sair na frente com uma corrida de Tiago Campos, o Brasil ficou em situação difícil no grupo B. Para se classificar para a segunda fase, a equipe terá agora que ganhar, pelo menos, um dos três jogos restantes - EUA, Panamá ou Nicarágua - e torcer para derrotas da Colômbia contra esses mesmos adversários. Quatro seleções de cada um dos grupos passarão para as quartas-de-final. A chuva continua atrapalhando muito a competição. No sábado, pelo grupo A, Cuba venceu Bahamas (que não chegou a tempo) por WO enquanto Porto Rico passou com facilidade pelo México por 5 a 1. Um dos jogadores da seleção de Cuba, o batedor Kendry Morales, voltou neste domingo a Havana por supostos atos de indisciplina. O jogador, conhecido como "Garoto Maravilha", segundo uma emissora panamenha, estaria planejando fugir para os EUA como fizeram, na semana passada, os jogadores Mael Rodriguez e Yobal Dueñas que já pediram asilo político nos Estados Unidos. A delegação cubana e a organização do Pré-Olímpico se recusaram a comentar o assunto.