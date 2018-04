Brasil estreia com derrota no Mundial de Handebol

BARCELONA - O Brasil começou com derrota o Mundial Masculino de Handebol, na Espanha. Neste sábado, a renovada equipe brasileira não foi páreo para a Alemanha, uma das principais escolas europeias, e perdeu por 33 a 23. O jogo só foi equilibrado no primeiro tempo, enquanto na segunda etapa os alemães dispararam na frente do marcador.

No intervalo o Brasil perdia por apenas 12 a 10, mas acabou não conseguindo manter o ritmo nos últimos 30 minutos. "A primeira partida é sempre difícil para todo mundo. Esperávamos surpreender a Alemanha, e fizemos uma boa primeira etapa, em que poderíamos ter tido uma vantagem de um dois gols, mas falhamos em chutes fáceis", comentou o técnico espanhol Jordi Ribera, que comanda o Brasil.

De acordo com ele, a seleção brasileira não conseguiu manter o rendimento ofensivo no segundo tempo e, por isso, teve que sair para o jogo. Era tudo que queriam os alemães, acostumados a jogar no contra-ataque. Os armadores Arthur, Gustavo e Fernando foram os artilheiros da equipe, cada um com quatro gols.

O Brasil está no Grupo A do Mundial, em Granollers, na Catalunha, e também terá pela frente, nesta etapa, as seleções de França, Argentina, Tunísia e Montenegro. O próximo jogo é contra os arquirrivais argentinos, neste domingo, às 12h de Brasília.