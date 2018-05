Brasil estreia com eliminação no vôlei de praia

FUZHOU - Não começou bem, para o Brasil, o Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A estreia aconteceu na madrugada desta terça-feira, no qualifying do Open de Fuzhou, na China, e a primeira dupla do País a entrar em quadra até conseguiu vencer um jogo, mas perdeu o segundo e não conseguiu avançar à chave principal do torneio.

Teoricamente a quarta dupla do Brasil neste início de temporada, Evandro/Vitor Felipe começou sua trajetória diante de Watson e Sam O'Dea, da Nova Zelândia, batidos em dois sets, com parciais de 21/17 e 21/19. Na sequência, os brasileiros encararam os franceses Salvetti e Daguerre e foram surpreendidos em jogo de 56 minutos (o mais longo do dia) e três sets, com 21/19, 21/16 e 15/10.

Assim, o Brasil terá apenas três duplas na chave principal masculina em Fuzhou: Emanuel/Pedro Solberg, Alison/Bruno Schmidt e Ricardo/Álvaro Filho. No feminino, o quali será na madrugada desta quarta-feira e Juliana/Maria Elisa tentará uma vaga na chave principal. Talita/Taiana, Ágatha/Bárbara Seixas e Maria Clara/Carol estão classificadas.