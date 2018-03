Brasil estréia com vitória no handebol O Brasil estreou com vitória no Campeonato Pan-Americano Feminino de Handebol, que está sendo disputado em São Bernardo do Campo. Na noite desta quarta-feira, a seleção brasileira ganhou fácil do Canadá por 41 a 10 - o próximo jogo é na quinta, às 20 horas, contra a República Dominicana. Em outros jogos da primeira rodada do torneio, a Argentina venceu a República Dominicana por 22 a 18 e o Uruguai derrotou os Estados Unidos por 28 a 24.