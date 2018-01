Brasil estréia com vitória no vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou com vitória o ciclo olímpico que vai até os Jogos de Pequim, em 2008. Nesta quarta-feira, na estréia do Torneio de Courmayer, na Itália, o Brasil derrotou a Alemanha por 3 sets a 1 (25/18, 18/25, 25/23 e 25/20). A Rússia, que derrotou o Brasil na semifinal dos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado, será a rival do time brasileiro nesta quinta-feira, a partir das 15h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. A atacante Paula Pequeno, com 15 pontos, foi a principal marcadora da seleção na estréia desta quarta-feira. Durante o jogo, o técnico José Roberto Guimarães só não utilizou a oposto Renatinha. Mas, das 14 jogadoras do grupo que está na Itália, a oposto Raquel e a levantadora Dani Lins, não foram relacionadas para a partida. ?Era o que esperávamos, com o time ainda sem ritmo. Sentimos isso no segundo set, com seis erros de saque e cinco de ataque. Mas o que acontece também é que todas as seleções estão em fase de preparação. O ponto positivo nesse jogo foi o passe?, avaliou Zé Roberto.