Brasil estréia domingo nos Jogos Ricardo Raschini e Renato Mizoguchi, no luge - pequeno trenó que "despenca" em uma pista de gelo, a 140 km/h -, serão os dois primeiros brasileiros, entre os 11 atletas que viajaram para os Estados Unidos, a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno. A competição começa domingo, a partir das 21 horas (horário de Brasília), no Parque Olímpico de Salt Lake City. "O luge é assustador. Pratico há mais de dois anos e ainda não sei como mantenho a calma durante a descida", afirma Ricardo. Nesse esporte, o atleta ?guia? o trenó de 23 quilos com os pés, como um carrinho de rolimã. O mais rápido na soma de quatro decidas, duas no domingo e duas na segunda-feira, será campeão olímpico. A pista de Salt Lake City é tida como a mais rápida de luge no mundo, com 17 curvas, onde o atleta chega a atingir 140 km/h. "Graças a Deus nunca sofri fraturas", afirma Ricardo, que, no entanto, não se livrou de luxações e queimaduras no contato com a pista gelada. Ricardo teve contato com o luge nos Estados Unidos, onde foi estudar em 1995. Praticava o bobsled, mas em 1997 resolveu adotar o luge, por achar a classificação olímpica mais fácil. O atleta trabalhou, em média, 60 horas semanais para economizar dinheiro para investir depois nos treinamentos. Abertura - Nesta sexta-feira, 15 mil militares estão trabalhando para garantir a segurança na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, uma oportunidade, segundo o presidente George Bush, de "o mundo celebrar a paz e a liberdade". O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, que também participa do evento, parece disposto a inaugurar um inusitado estilo de gestão. Rogge decidiu trocar os luxuosíssimos hotéis, nos quais sempre se hospedaram os dirigentes do COI, pela Vila Olímpica, onde ficará até o dia 24, sob pretexto de estreitar o contato com os integrantes dos 77 países que disputam os Jogos.