Brasil estréia na Copa dos Campeões Na Copa dos Campeões, a última competição do ano, a seleção brasileira feminina de vôlei não terá estréia fácil: em Tóquio, à 1 hora da madrugada desta terça-feira, as rivais serão as chinesas, atuais campeãs olímpicas. Além disso, o técnico José Roberto Guimarães terá os desfalques de Paula Pequeno, Raquel, Mari e Bia. A partida terá transmissão da SporTV. ?Nunca é bom começarmos uma competição contra a China. O ideal é chegarmos em um crescente?, admitiu Zé Roberto, que acredita, novamente, no favoritismo das chinesas. ?Nesta temporada nós perdemos dois dos três jogos para elas. É um time muito forte e experiente, com a melhor levantadora e técnica apurada.? O primeiro objetivo do técnico brasileiro era deixar o grupo homogêneo. ?As meninas estão em um estágio diferente por causa dos clubes. Também estamos trabalhando muito a parte física com elas. A preocupação foi uniformizar a condição de todas as atletas?, contou Zé Roberto. O segundo confronto do torneio, contra as polonesas, atuais campeãs européias, também preocupa o Brasil. ?Vi a final do Europeu, entre Polônia e Itália, e as polonesas estão com duas atletas que não estavam no Grand Prix. Uma delas é a Glinka, que faz toda a diferença, é a jogadora mais importante delas. É uma equipe que joga um pouco mais lento, mas tem a força no bloqueio?, revelou Zé Roberto. Contra japonesas e norte-americanas, Zé Roberto espera paciência. ?O Japão tem o jogo de sempre: velocidade e muita defesa, e a levantadora, Takahashi, faz com que o time atue com muita versatilidade. Os Estados Unidos chegarão com um time forte e experiente, com a Daniele Scott. A Haniff, outra peça importante, foi deslocada para a ponta?, lembrou. Apesar das dificuldades previstas na Copa dos Campeões, as brasileiras tiveram saldo positivo no temporada, já que a equipe foi renovada após os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Foram cinco competições e cinco títulos ? 33 jogos e apenas duas derrotas, ambas para as chinesas no Grand Prix, em que o Brasil foi campeão. No Torneio de Courmayeur, na Itália, foram quatro partidas e quatro vitórias. Na Montreux Volley Masters, na Suíça, cinco vitórias em cinco jogos. No Grand Prix, na Ásia, outras 14 partidas e 12 vitórias. No Torneio Classificatório para o Mundial 2006, em Cabo Frio (RJ), mais quatro vitórias, todas por 3 a 0, assim como as seis no Sul-Americano.