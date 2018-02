Brasil estréia no Mundial com goleada A seleção brasileira feminina de handebol estreou com goleada no Campeonato Mundial, em Saint Brieuc, na França. Ontem, a equipe venceu a Austrália por 36 a 9 (21 a 6, no primeiro tempo) e teve a artilheira da partida, Aline Pará, com oito gols. Amanhã, às 16h30 (de Brasília), as brasileiras enfrentam o time da Macedônia.