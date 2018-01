Brasil estréia no Mundial de Handebol A seleção brasileira masculina de handebol estréia no Mundial de Portugal, diante da Argélia, às 13 horas (de Brasília) desta segunda-feira. A equipe está no Grupo D, considerado o mais forte do torneio, ao lado de Suécia, Dinamarca, Egito e Eslovênia ? 24 países disputam o título. No último Mundial, na França, em 2001, o Brasil foi o 19º colocado.