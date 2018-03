Brasil estréia no Pan de Handebol O Brasil estréia nesta quarta-feira à noite (20h, com BandSports) no Pan-Americano de Handebol Feminino, contra o Canadá, em São Bernardo do Campo (SP). As brasileiras, depois de oito dias de treinos sob o comando do espanhol Juan Oliver Coronado, estão muito confiantes. Além de Brasil e Canadá, a primeira rodada terá Argentina e República Dominicana, às 15 horas; e Uruguai e Estados Unidos, às 17 horas.