Brasil estréia quinta na Liga Mundial A seleção brasileira de pólo aquático feminino estréia na Liga Mundial quinta-feira, em La Jolla, Califórnia (EUA), contra o Canadá, vice-campeão do Pan-Americano de Santo Domingo, em 2003. Ausente da primeira edição da Liga, em 2004, o Brasil, que ficou com a medalha de bronze no Pan, terá ainda como rivais no grupo A: EUA, Grécia, Austrália e Alemanha.