Brasil fatura 4 vitórias em 5 jogos em etapa de vôlei de praia

As duplas brasileiras conquistaram quatro vitórias em cinco jogos disputados na etapa de Huntington Beach do Circuito Mundial de vôlei de praia, nos Estados Unidos. Somente Agatha e Duda perderam nesta quinta-feira, mas seguem vivas na disputa. Já Fernanda e Bárbara, Maria Elisa e Carol Solberg e Taiana e Carol Horta venceram seus jogos e avançaram à terceira fase.

+ Duplas do Brasil vencem no qualifying e vão à fase de grupos na etapa dos EUA

Maria Elisa e Carol Solberg ganharam na estreia das espanholas Angela Lobato e Amaranta Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/19 e 15/10. Na sequência, elas vão duelar com as suíças Joana Heidrich e Verge-Depre. Quem vencer, avançará às oitavas de final.

Taiana e Carolina iniciaram sua trajetória na etapa americana com vitória sobre as espanholas Elsa Baquerizo e Liliana Fernandez por 21/12 e 21/19. Suas próximas adversárias serão as norte-americanas Alix Klineman e April Ross.

Já Fernanda Berti e Bárbara Seixas superaram as norte-americanas Brittany Howard e Kelly Reeves por 21/18, 15/21 e 15/12. As alemãs Victoria Bieneck e Isabel Schneider serão as próximas rivais das brasileiras.

Ágatha e Duda, por sua vez, estrearam com derrota para as locais Kelley Larsen e Emily Stockman por 16/21, 21/19 e 22/20. Com o revés, caíram para a repescagem, onde bateram outras jogadoras da casa, Lara Dykstra e Sheila Shaw, por 21/18, 19/21 e 15/11. Na próxima fase, elas vão encarar as japonesas Ishii e Murakami.

TURQUIA

Em etapa de menor peso no circuito (de 3 estrelas, contra 4 de Huntington Beach), duas duplas brasileiras também venceram nesta quinta, em Mersin, na Turquia. Josi e Lili venceram duas vezes, enquanto Elize Maia e Maria Clara registraram um triunfo e uma derrota.

Josi e Lili derrotaram as tailandesas Radarong e Tanarattha Udomchavee, na estreia, por 21/19 e 21/17. Na sequência, superaram as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 22/20, 12/21 e 15/12.

Já Elize Maia e Maria Clara levaram a melhor na estreia, contra as italianas Marta Menegatti e Laura Giombini por 21/16, 15/21 e 18/16, mas caíram diante das suíças Nicole Eiholzer e Elena Steinemann por 7/21, 21/16 e 15/12. Com o triunfo na estreia, a dupla se manteve viva na disputa.