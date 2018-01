Brasil fatura mais 14 medalhas no Sul-Americano de natação O Brasil ganhou neste sábado mais 14 medalhas no Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado na cidade de Medellín, na Colômbia. Foram sete de ouro, três de prata e quatro de bronze. Ao todo, a natação brasileira já faturou 40 medalhas na competição, que prossegue neste domingo. O destaque foi, mais uma vez, o paraibano Kaio Márcio de Almeida, que quebrou o recorde sul-americano da prova dos 100m borboleta, com o tempo de 53s58. O carioca Gabriel Mangabeira conquistou a prata. Guilherme Roth registrou o novo recorde sul-americano dos 50m livre, com o tempo de 22s65. A prata ficou com Nicholas Santos. Quem também estabeleceu novo recorde sul-americano foi Thiago Pereira, na prova dos 200m medley, com o tempo de 2min02s15. Lucas Salatta conquistou o bronze. A natação masculina garantiu mais dois ouros para os Brasil: Conrado Chede venceu nos 1500m livre e o quarteto formado por Lucas Salatta, Eduardo Fisher, Kaio Márcio Almeida e Guilherme Roth ganhou o revezamento 4 x 100m medley. As mulheres ganharam dois ouros: com Fabíola Molina, nos 50m costas, e o quarteto formado por Rebeca Gusmão, Flávia Delarolli, Monique Ferreira e Manuella Lyrio, no revezamento 4 x 100m livre. Tatiane Sakemi foi bronze nos 200m peito, Daiene Dias também ganhou bronze, mas nos 200m borboleta, e Manuella Lyrio e Monique Ferreira garantiram, respectivamente, prata e bronze nos 200m livre. Confira as medalhas brasileiras deste sábado: 50m livre masculino ouro - Guilherme Roth - 22s65 (recorde sul-americano) prata - Nicholas Santos - 23s04 50m costas feminino ouro - Fabíola Molina - 29s83 1500m livre masculino ouro - Conrado Chede -15min49s72 200m peito feminino bronze - Tatiane Sakemi - 2min42s55 100m borboleta masculino ouro - Kaio Márcio - 53s58 (recorde sul-americano) prata - Gabriel Mangabeira - 54s43 200m livre feminino prata - Manuella Lyrio - 2min04s76 bronze - Monique Ferreira - 2min04s80 200m medley masculino ouro - Thiago Pereira - 2min02s15 (recorde sul-americano) bronze - Lucas Salatta 2min06s87 200m borboleta feminino bronze - Daiene Dias - 2min18s67 4x100m medley masculino ouro - Lucas Salatta, Eduardo Fisher, Kaio Márcio e Guilherme Roth - 3min49s05 4x100m livre feminino ouro - Rebeca Gusmão, Flávia Delarolli, Monique Ferreira e Manuella Lyrio - 3min54s50