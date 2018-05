Brasil fatura mais três ouros no Pan-Americano de judô

GUAYAQUIL - A equipe brasileira de judô encerrou sua participação no Campeonato Pan-Americano, disputado na cidade de Guayaquil, no Equador, com mais três medalhas de ouro. Rafael Silva, Tiago Camilo e Victor Penalber subiram no lugar mais alto do pódio neste sábado e fizeram com que o País chegasse a um total de sete medalhas de ouro - Felipe Kitadai, Charles Chibana, Alex Pombo e Érika Miranda haviam faturado na sexta.

O primeiro ouro do dia veio com Victor Penalber (na categoria para lutadores com até 81kg), com a vitória na decisão diante do canadense Antoine Valois-Fortier. Depois, foi a vez de Tiago Camilo (90kg) derrotar o cubano Andy Gandra com ippon na decisão. Na última luta do dia, Rafael Silva (+100kg) encerrou a participação brasileira com chave de ouro com o título diante cubano Óscar Brayson.

Dos 11 judocas que foram ao tatame neste sábado, apenas dois não faturaram medalha: Mariana Barros e Maria Portela. Foram duas de prata, com Maria Suelen Altheman (+78kg) e Luciano Correa (100kg), além de outras quatro de bronze: David Moura (+100kg), Rochele Nunes (+78kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Samanta Soares (78kg). No total, foram 16 medalhas para o Brasil na competição: sete de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.