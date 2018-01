Brasil fatura quatro medalhas em Cuba no judô O Brasil conquistou neste domingo quatro medalhas no torneio ?Judogui Dourado?, em Cuba. A médio Mayra Aguiar levou a prata, e Edinanci Silva (meio-pesado), Claudirene Cezar e Marcia Vieira (médio), o bronze. A competição é a penúltima seletiva para definir a equipe no Pan. Na sexta-feira começa a Copa Mundial, em Belo Horizonte.