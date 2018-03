Brasil fatura três ouros no 1.º dia da Copa do Mundo de judô

Edinanci Silva voltou a mostrar, neste sábado, que não tem adversária no Brasil. Com uma vitória sobre Claudirene Cezar na final, ela conquistou a medalha de ouro da categoria até 78 quilos da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Judô. Gláucia Lima e a italiana Lucia Morico ficaram com o bronze. Veja também: Joelho tira Tiago Camilo da Copa do Mundo de judô Na outra categoria do feminino que teve a final disputada neste sábado, o Brasil também se deu bem. Priscilla Marques bateu a cubana Heydis Abreu na final e ficou com o título das lutadoras acima de 78 quilos. A brasileira Rochele Nunes e a equatoriana Carmen Chala levaram o bronze. No masculino, o Brasil também esteve presente nas duas finais do dia, mas em uma foi derrotado. Na categoria até 66 quilos, Leandro Cunha perdeu para o italiano Giovani Casale. A luta terminou empatada nos cinco minutos regulamentares e foi decidida na prorrogação (o primeiro a pontuar é o vencedor). Na categoria até 60 quilos, o ouro ficou com Denílson Lourenço. Ele derrotou o equatoriano Jose Romero. "A molecada não me respeita mais, eles vem para cima. Sou veterano da Olimpíada de Sydney, mas gostei do meu desempenho. Vou usar o prêmio de US$ 1 mil para comprar um videogame para os meus filhos." Os resultados deste sábado da Copa do Mundo de judô foram: Categoria até 60 kg - masculino Ouro - Denilson Lourenço (BRA) Prata - Jose Romero (Equador) Bronze - Charles Chibana (BRA) Bronze - Antonio Betancourt (CUB) Categoria até 66 kg - masculino Ouro - Giovani Casale (ITA) Prata - Lenadro Cunha (BRA) Bronze - Roberto Ibañes (Equador) Bronze - Alex Pombo (BRA) Categoria até 78 quilos - feminino Ouro - Edinanci Silva (BRA) Prata - Claudirene Cezar (BRA) Bronze - Gláucia Lima (BRA) Bronze - Lucia Morico (ITA) Categoria mais de 78 quilos - feminino Ouro - Priscilla Marques (BRA) Prata - Heydis Abreu (CUB) Bronze - Rochele Nunes (BRA) Bronze - Carmen Chala (Equador)