Brasil faz 3 a 1 na Holanda A seleção brasileira feminina de vôlei levou um susto, mas venceu a Holanda na manhã desta sexta-feira em Taipé, capital de Taiwan, na abertura da terceira fase do Grand Prix por 3 sets a 1, de virada. As holandesas foram melhores no primeiro set e venceram por 25/27. A partir da segunda série, as brasileiras reagiram e venceram os três sets seguintes, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/17. As meninas do Brasil, dirigidas pelo técnico José Roberto Guimarães, voltam à quadra amanhã (9) para a partida contra a Coréia do Sul. Esta partida está prevista para às 4 horas (com transmissão da Globo). Apesar da vitória, o jogo começou complicado para o Brasil. Cometendo erros em excesso, a equipe não conseguia anular a principal arma da Holanda, suas duas centrais, Huurman e Ingrid Visser. Com as jogadas pelo meio, o time holandês chegou a abrir seis pontos (13 a 7). Mas a seleção brasileira passou a encaixar seu jogo e virou em 17 a 16, o que não foi o suficiente para vencer. Mesmo depois de estarem perdendo por 23 a 21, as holandesas fecharam o set em 27 a 25 num saque de Huurman. Mas o ímpeto holandês pararia por aí. A partir do segundo set, o Brasil foi melhor. Com boas atuações de Paula Pequeno e da oposto Renatinha, que pela primeira vez neste Grand Prix começou jogando, a equipe não teve dificuldades para selar o set em 25 a 19 num ataque de fundo da própria Renatinha. Quem iniciou o terceiro set e soube aproveitar a chance foi a ponteira Sassá, peça que funcionou principalmente nos saques. Ainda assim, o jogo foi igual, sem que nenhuma equipe conseguisse abrir uma vantagem considerável, até o final do set, quando o Brasil deslanchou e virou a partida em dois ataques de Sassá: 25 a 21. Veio o quarto set e, com ele, o passeio da equipe brasileira, que só cometeu três erros durante toda a série. A vantagem foi aumentando gradativamente e a Holanda já não mostrava mais tanta resistência. Um ataque da oposto Raquel fechou o set em 25 a 17 e o jogo em 3 a 1. No outro jogo do Grupo H, Cuba venceu a Coréia por 3 a 0.