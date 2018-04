Brasil faz balanço positivo do Mundial de Tênis de Mesa Os técnicos da seleção brasileira de tênis de mesa fizeram um balanço positivo da participação da equipe no Mundial de Paris, encerrado na segunda-feira, na França. Representado por sete atletas, sendo três no feminino e quatro no masculino, o Brasil somou três vitórias na chave principal e não conseguiu se aproximar da luta por medalhas.