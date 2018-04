Brasil faz dobradinha na maratona aquática

O Brasil conseguiu uma dobradinha na sexta etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, realizada neste sábado, em Copenhague, na Dinamarca. Poliana Okimoto conquistou a medalha de ouro, enquanto Ana Marcela Cunha ficou com a prata, resultados que as mantiveram nas primeiras posições do ranking mundial da modalidade.

Medalhista de bronze no Mundial de Esportes Aquáticos de Roma, em julho, Poliana Okimoto manteve a liderança do ranking mundial após ser campeã em Copenhague. Ana Marcela Cunha, por sua vez, é a segunda colocada. Enquanto isso, a alemã Angela Maurer aparece em terceiro lugar, após conquistar a medalha de bronze na prova deste sábado.

Na prova masculina em Copenhague, o brasileiro Allan do Carmo ficou em quarto lugar, assumindo a segunda colocação no ranking mundial. Ele está atrás apenas do alemão Thomas Lurz, que ganhou a medalha de ouro neste sábado - o pódio foi completado pelo búlgaro Petar Stoychev (prata) e pelo russo Sergay Bolshakov (bronze).