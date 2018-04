Brasil faz final inédita no futebol A seleção brasileira de futebol feminino fará sua primeira final olímpica da história. O Brasil venceu a Suécia, nesta segunda-feira, pelo placar de 1 a 0. O gol foi da atacante Pretinha, aos 19 minutos do segundo tempo. As brasileiras irão enfrentar as norte-americanas, que, também nesta segunda, venceram as alemãs - atuais campeãs mundiais - por 2 a 1. Na primeira fase, Brasil e EUA se enfrentaram. Mesmo jogando bem, as brasileiras foram derrotadas por 2 a 0. Em Atlanta-96 e Sydney-00, o Brasil foi o 4º colocado.