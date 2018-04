Brasil faz história nos 4x200m livre A equipe feminina do Brasil dos 4x200 metros livre fez história nos Jogos Olímpicos de Atenas ao ficar no 7º lugar na final da prova disputada nesta quarta-feira, com o tempo de 8m05s29, novo recorde sul-americano. Joana Maranhão, Monique Ferreira, Mariana Brochado e Paula Baracho conseguiram outro feito: foram as primeiras mulheres do país a entrar numa final olímpica desde 1948. Os EUA ganharam a medalha de ouro com um novo recorde mundial: 7m53s42 (o anterior era de 7m55s47 da então Alemanha Oriental, desde 1987). A China ficou com a prata no tempo de 7m55s97 e a Alemanha foi bronze com 7m57s35.