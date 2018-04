Brasil faz índice do Mundial de Atletismo no revezamento O Brasil conseguiu neste sábado o índice para disputar duas provas de revezamento no Mundial de Atletismo, que acontecerá em agosto, em Moscou. Durante o Desafio São Paulo de Revezamento, realizado na pista do Estádio Ícaro de Castro Melo, na capital paulista, a equipe feminina do 4x100 metros e a masculina do 4x400 metros se classificaram para a competição na Rússia.