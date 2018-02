Brasil fecha Copa do Mundo com nove ouros e 12 pratas Terminada a etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de natação em piscina curta (de 25 metros), o balanço brasileiro neste domingo foi positivo, com cinco medalhas de ouro, sete de prata e cinco bronzes. Nos 1.500 m livre, o melhor tempo da prova foi do romeno Dragos Coman, que terminou as 60 piscinas em 15min13s40. A prata e o bronze da prova ficaram com os brasileiros Luiz Rogério Arapiraca, que completou em 15min16s34, e Fernando Peixoto Villanova, que marcou 15min37s64. Fabiola Molina ganhou mais uma medalha de bronze neste domingo, na final dos 100 m medley, ao completar a prova em 1min03s39. A prova foi vencida pela russa Svetlana Karpeeva, em 1min01s61, e a prata foi para a alemã Janine Pietsch, com 1min02s73. Não houve brasileiros na final masculina dos 200 m costas, vencida pelo russo Arkady Vyatchanin com o tempo de 1min53s08, o alemão Thomas Rupprath, 1min58s47, foi prata e o canadense Nathan O´Brien, bronze, 1min58s47. O mesmo aconteceu na última final deste domingo, dos 50 m borboleta. A disputa foi vencida pela sueca Johanna Sjoberg, com o tempo de 26s89. A russa Irina Bespalova nadou 27s04, e a alemã Janine Pietsch, 27s12. Organizador da competição, e por isso com mais atletas entre os participantes, o Brasil foi o país que mais medalhas conquistou no final de semana. Foram 34, sendo nove ouros, 12 pratas e 13 bronzes. Os alemães ficaram com 14 medalhas, sendo seis ouros, seis pratas e dois bronzes. Os romenos ficaram com cinco ouros e uma prata, seis medalhas no total, menos que os russos, com um total de nove, mas com apenas quatro ouros, além de quatro pratas e um bronze. Os maiores vencedores do país na etapa foram Rebeca Gusmão e Thiago Pereira, com duas medalhas de ouro e uma de prata. Kaio Márcio faturou dois ouros.