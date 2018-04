Brasil fica com prata no vôlei de praia Não deu ouro para Adriana Behar e Shelda. Assim como aconteceu nos Jogos de Sydney/2000, elas perderam a final olímpica e ficaram com a medalha de prata. Dessa vez, em Atenas, a dupla brasileira foi derrotada pelas norte-americana Walsh e May por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/11. Contra as favoritas norte-americanas, Adriana Behar e Shelda foram presa fácil. Walsh e May dominaram o jogo desde o começo e saíram com a merecida medalha de ouro. Na disputa do bronze, também deu Estados Unidos: Holly McPeak e Elaine Youngs venceram as australianas Natalie Cook e Nicole Sanderson. Com a prata de Adriana Behar e Shelda, o Brasil passa a ter 4 medalhas nos Jogos de Atenas. Antes, havia conseguido duas de bronze no judô, com Leandro Guilheiro e Flávio Canto, e uma de ouro no iatismo, com Robert Scheidt.