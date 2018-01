Brasil fica em 11º lugar no remo Com Thiago Gomes e José Carlos Sobral Júnior, no double skiff, peso leve, neste domingo, nas raias do Rio Guadalquivir, em Sevilha, na Espanha, o Brasil encerrou a participação no Mundial Sênior A de Remo. Eles ficaram com o 11º lugar, depois de chegarem em quinto na final B (7º ao 12º), com o tempo de 6m31s64, no páreo vencido pelos espanhóis (6m28s50). Com a soma dos resultados obtidos no Mundial, se a Olimpíada de Atenas fossem hoje o Brasil estaria representado no remo por três barcos ? o triplo de Sydney/2000.