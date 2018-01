Brasil fica em 3.º no primeiro dia dos Jogos Eqüestres O Brasil fez uma excelente estréia nas provas de salto dos Jogos Eqüestres Mundiais, em Aachen, Alemanha. O País ficou em terceiro lugar no primeiro dia da competição por equipes e os conjuntos seguem com chances classificação entre os 25 melhores cavaleiros que vão disputar o título mundial individual. A prova desta terça-feira foi cronometrada e cada obstáculo derrubado 4 segundos eram somados ao tempo. Doda foi o primeiro a se apresentar. Cometeu uma falta concluiu o percurso em 86s09. Ficou em 36º na classificação geral com 4,24 pontos perdidos. Cassio e Olona fizeram pista perfeita em 80s40, 8ºlugar com 1,39 ponto perdido. Bernardo Alves e Canturo ?zeraram a pista? em 80s33, 7.º lugar com 1,36 ponto perdido. ?Estou muito confiante, o começo foi maravilhoso, mas ainda temos muito trabalho pela frente?, avalia Bernardo. A liderança na prova por equipes é da Holanda, seguida por Estados Unidos. No individual, o melhor conjunto foi a americana Bezzie Madden, com Authentic, pista zerada em 77s62.