Brasil fica em 7º no Mundial de Judô Os judocas brasileiros conseguiram o 7º lugar no Mundial por equipes de Judô, disputado na Basiléia, na Suíça. O Brasil, que tinha sido vice-campeão na primeira edição do torneio, disputado há quatro anos, foi eliminado neste domingo pelo Japão, que acabou com a medalha de ouro - Geórgia foi a segunda colocada e Itália e França terminaram em terceiro. Na primeira rodada do Mundial, a equipe brasileira enfrentou a Bielo-Rússia. Com os judocas Alexandre Jin Lee (ligeiro), Henrique Guimarães (meio leve), Sebástian Pereira (leve), Flávio Canto (meio médio), Edelmar Zanol (médio), Mário Sabino (meio pesado) e Daniel Hernandes (pesado), o Brasil venceu o confronto por 4 a 3. Depois, no confronto com os japoneses, o Brasil perdeu por 5 a 1 e foi para a repescagem. Mas, no duelo contra a Itália, nova derrota: 4 a 3. Assim, a equipe brasileira acabou o Mundial na 7ª colocação, junto com a Coréia do Sul.