Brasil fica em segundo no hipismo A equipe brasileira de hipismo formada André Ganc, Sarah Waddell, Rodolpho Riskalla e Sabine Bilton ficou em segundo lugar no The FEI World Dressage Challenge Supportd, neste domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro. O título ficou com a África do Sul. O maior destaque individual foi o cavaleiro André Ganc, com Que Craque, que teve percentual de 68,52% de acertos em sua apresentação, conquistando a primeira posição da categoria.