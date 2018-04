Brasil fica em situação delicada na Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de vôlei está em uma situação delicada na Copa do Mundo do Japão. Ontem, perdeu pela segunda vez competição - foi arrasada pela Itália por 3 sets 0, com parciais de 25-23, 25-16 e 25-22, em apenas 1h15 de jogo - e ocupa o sexto lugar, com 12 pontos.

Hoje, as brasileiras enfrentam o Japão, às 7h20 (horário de Brasília), necessitando de uma vitória para recuperar a quinta posição, perdida para as japonesas depois da rodada de ontem, e para se manter com chances de garantir uma das três vagas para os Jogos de Londres, em 2012.

O problema para o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães é que, depois da partida diante do Japão, não haverá mais nenhum confronto contra equipes em melhor colocação na tabela. Com isso, no último quadrangular da Copa do Mundo do Japão, o Brasil terá de vencer os jogos contra Argentina, Argélia e República Dominicana, sempre por 3 sets a 0 ou 3 a 1 para somar três pontos, e torcer para que os rivais percam pontos pelo caminho. A vitória por 3 sets 2, por exemplo, rende apenas dois pontos.

Inferior. José Roberto espera que o time possa digerir rapidamente a derrota arrasadora sofrida diante da Itália para voltar a jogar bem hoje contra o Japão. O treinador admitiu que o Brasil foi muito inferior que a adversária no duelo de ontem. "A Itália foi melhor do que nós em todo o jogo. Perdemos muitas oportunidades no primeiro e no terceiro sets. Quando cometemos muitos erros contra uma equipe como a Itália é sempre difícil."

A meio de rede e capitã brasileira, Fabiana, concordou. Para ela, o time foi apático, o que foi fatal. "Nós não estávamos nas nossas melhores condições, estávamos desligadas. Normalmente nós jogamos com entusiasmo e emoção, mas hoje (ontem) não jogamos assim", afirmou.

Se não conseguir garantir uma das vagas pela Copa do Mundo, o Brasil ainda terá duas chances para se garantir em Londres. A primeira será em maio do ano que vem, no Pré-Olímpico da América do Sul. A segunda, e última, no Pré-Olímpico Mundial.