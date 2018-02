Brasil fica mais perto de Pequim A seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu ontem, em Tóquio, a oitava vitória na Copa do Mundo do Japão e deu mais um passo rumo à vaga olímpica - o torneio distribui três vagas para os Jogos de Pequim. O time comandado pelo técnico Bernardinho só precisou de 1h06 para derrotar a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/16. O jogo também serviu para Marcelinho consolidar um pouco mais a posição de titular da equipe. Com a difícil missão de substituir Ricardinho, afastado da seleção desde antes do Pan, o levantador, de 33 anos, foi eleito o melhor jogador da partida. O oposto André Nascimento foi o maior pontuador, com 14 acertos. A principal surpresa da rodada foi a vitória da Bulgária sobre a até então invicta Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 23/25, 25/22, 22/25 e 15/12. O Brasil encerra a participação na Copa do Mundo amanhã, às 8h30 (de Brasília), diante do Japão, com TV Globo e SporTV.