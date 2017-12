Brasil fica sem representante entre os 100 melhores da ATP O Brasil não possui mais nenhum tenista entre os 100 primeiros do ranking da ATP. Na lista divulgada nesta segunda-feira, Thiago Alves perdeu dez posições e despencou para o 105.º lugar, com 402 pontos. Ele é o melhor do País, seguido por Marcos Daniel, que é o número 121 do mundo. Flávio Saretta, por sua vez, perdeu quatro posições e foi para o 128.º lugar, enquanto Ricardo Mello caiu dois postos e foi para 149.º. Já Gustavo Kuerten continua com apenas cinco pontos, agora na 1122.º colocação. A liderança continua com o suíço Roger Federer, que tem 7.370 pontos. Por sinal, Federer está na Espanha para participar do Masters Series de Madri, que começa a ser disputado nesta segunda-feira. Outro que também está na competição é o espanhol Rafael Nadal, número dois da ATP. Ainda no ranking desta segunda, a única mudança entre os dez primeiros colocados ficou por conta do norte-americano James Blake, que subiu para a sétima posição ao ultrapassar o espanhol Tommy Robredo.